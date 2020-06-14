تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل

في هذا السياق ترصد الدستور مواعيد الجدول حيث أنه يوم الأحد 21 يونيو 2020 اللغة العربية والخميس 25 يونيو 2020 اللغة الإنجليزية أما الأحد 28 يونيو 2020 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والخميس 3 يوليو 2020 الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو 2020 الفيزياء – التاريخ والأحد 12 يوليو 2020 الكيمياء – الجغرافيا والثلاثاء 14 يوليو 2020 اللغة الفرنسية والأحد 19 يوليو 2020 الجيوجيا والعلوم البيئية – التفاضل والتكامل والثلاثاء 21 يوليو جبر وهندسة فراغية.

وقد تم تعديل الجدول عقب ظهور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي يؤكد من خلاله علي حذف المواد الغير مضافة للمجموع وهي مواد (الاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية ) من جدول امتحانات الثانوية العامة علي أن يتم استبدالهم بامتحانات منزلية في البيت بعد أن يستلم الطالب كراسة الامتحان من اللجنة ويقوم باجراء الامتحان في المنزل.ووفقا لما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد استعدت الوزارة لامتحانات الثانوية العامة استعداد كامل من حيث التامين والتعقيم، وقال وزير التربية والتعليم انه تم توفير ٣٣ مليون كمامة للطلاب والمشاركين غي اهمال امتحانات الثانوية العامة علي مستوي جمهورية مصر العربية بالاضافة الي توفير ١٧ الف جهاز لكشف الحرارة بالاضافة الي وجود سيارة اسعاف وسيارة شرطة امام كل لجنة وأيضا مسئول صحي في كل مدرسة وأي طالب يكون يشعر ببعض الاعراض سيتم علي الفور عرضه علي المسئول الصحي، بالاضافة الي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سمحت لمن يريد عدم خوض امتحانات الدور الاول فمن الممكن خوض الدور الثاني بدرجة كاملة.