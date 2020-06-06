نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس thaneduone.emis

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلان عن نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020، عقب امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت 6-6-2020 والتي أجراها الطلاب من خلال أجهزة التابلت خلال الفترة الماضية داخل منازلهم وقاية من مسببات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على أبنائها الطلاب خلال تلك المرحلة الفاصلة في حياتهم التعليمية.





إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020

وينتظر قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا عبر “التابلت” من المنازل نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020 فيما جرى دراسته من مناهج الفصل الدراسى الثاني لحين توقف الدراسة في 15 مارس الماضى؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة التربية والتعليم، إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التعليم، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم سينتقل للدور الثاني.





10 مليون امتحان إلكتروني من المنازل

وفي وقت سابق، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت في الفترة بين 29 أبريل و20 مايو الماضيين.





وقال شوقي: "أنجزنا 10 ملايين و420 ألف امتحان إلكتروني لمليون و155 ألف طالب في منازلهم".





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يذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد، أوقف الدراسة في مصر بشكل كامل، منذ منتصف مارس الماضي، ما اضطر الوزارة لعقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل عن طريق أجهزة “التابلت” الذكية.