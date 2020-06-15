تفاصيل استئناف الطيران فى مصر 2020

استئناف الطيران في مصر 2020 إجراءات المطارات

قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى سيتم تنفيذها بالمطارات كتعقيم المطارات بالمحافظات السياحية بشكل مستمر استعدادًا لاستقبال السائحين، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط على السائحين بمتن الطائرة، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

استئناف الطيران في مصر 2020





إجراءات الفنادق

وقد اعتمدت وزارة السياحة والآثار عدد من الضوابط والإجراءات الوقائية بالفنادق وفقا لمنظمة الصحة العالمية لاستقبال النزلاء كعدم فتح أي فندق؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، واتخاذ إجراءات مشددة ضد أي فندق يخالف ضوابط وإجراءات السلامة الصحية وأن تصل حجم تشغلية إلى 50% من طاقة الفندق.



وشملت الإجراءات حظر الحفلات الجماعية وتقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية، وزيادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق، وقياس درجة الحرارة لرواد المطاعم قبل الدخول، تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك بقدر المستطاع، وإزالة المفارش الورق.



كما شملت الإجراءات ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصًا لحين إشعار آخر، وقياس درجة حرارة النزيل مع كل مرة يدخل فيها إلى الفندق والتعقيم الذاتي والدفع الإلكتروني كلما أمكن ذلك.



واشترطت الضوابط أن تسكين شخصين فقط بالغرفة الواحدة ولا تسكين الغرفة لنزيل آخر إلا بعد مرور مدة 12 ساعة حتى يتم تعقيم الغرفة قبل دخول النزيل الجديد، وتوفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال، وتطهير كافة المناطق باستمرار وفقا لتعليمات وزارة الصحة.



وتشمل الإجراءات الوقائية تطهير الغرف بشكل يومى بالأدوات الخاصة بمنع انتشار العدوى، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن والحمامات العامة، وتطهير كافة الممرات والغرف بعد مغادرة النزلاء، وتوفير آلة بخار لتعقيم الأثاث والأقمشة، وتطهير المغسلة يوميًا بعد انتهاء عمليات غسيل المفروشات.



حوافز الدولة لقطاع السياحة



وقد اتخذت الدولة عدد من الإجراءات والحوافز الجديدة لدعم وتحفيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة منها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020 كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد، ومنحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020، كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.



كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران،و ستبدأ الوزارة فى فتح المواقع الأثرية بشكل تدريجى، وستكون البداية من متحف الغردقة تليها بقية المواقع.



اقرأ أيضا: كما يفرض فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي فيروس كورونا فيها وصل إلى حد الوباء، تقديم اختبار "pcr"، حديث قبل موعد السفر بـ٤٨ كحد أقصى، كما سيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل رحلة؛ فضلاً عن ارتداء الكمامات الإجباري داخل الطائرة، كما سيتم توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة؛ فضلاً عن تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة، وتخصيص اخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص دورة مياه مستقلة، تخصيص أحد أفراد طاقم الضيافة لخدمتهم.وقد اعتمدت وزارة السياحة والآثار عدد من الضوابط والإجراءات الوقائية بالفنادق وفقا لمنظمة الصحة العالمية لاستقبال النزلاء كعدم فتح أي فندق؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، واتخاذ إجراءات مشددة ضد أي فندق يخالف ضوابط وإجراءات السلامة الصحية وأن تصل حجم تشغلية إلى 50% من طاقة الفندق.وشملت الإجراءات حظر الحفلات الجماعية وتقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية، وزيادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق، وقياس درجة الحرارة لرواد المطاعم قبل الدخول، تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك بقدر المستطاع، وإزالة المفارش الورق.كما شملت الإجراءات ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصًا لحين إشعار آخر، وقياس درجة حرارة النزيل مع كل مرة يدخل فيها إلى الفندق والتعقيم الذاتي والدفع الإلكتروني كلما أمكن ذلك.واشترطت الضوابط أن تسكين شخصين فقط بالغرفة الواحدة ولا تسكين الغرفة لنزيل آخر إلا بعد مرور مدة 12 ساعة حتى يتم تعقيم الغرفة قبل دخول النزيل الجديد، وتوفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال، وتطهير كافة المناطق باستمرار وفقا لتعليمات وزارة الصحة.وتشمل الإجراءات الوقائية تطهير الغرف بشكل يومى بالأدوات الخاصة بمنع انتشار العدوى، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن والحمامات العامة، وتطهير كافة الممرات والغرف بعد مغادرة النزلاء، وتوفير آلة بخار لتعقيم الأثاث والأقمشة، وتطهير المغسلة يوميًا بعد انتهاء عمليات غسيل المفروشات.وقد اتخذت الدولة عدد من الإجراءات والحوافز الجديدة لدعم وتحفيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة منها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020 كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد، ومنحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020، كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران،و ستبدأ الوزارة فى فتح المواقع الأثرية بشكل تدريجى، وستكون البداية من متحف الغردقة تليها بقية المواقع.

ننشر تفاصيل استئناف الطيران في مصر 2020 حيث تستأنف الدولة إعادة تشغيل الرحلات السياحية واستقبال حركة الطيران الخارجي إلى كل من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بداية من شهر يوليو المقبل وسط إجراءات مشددة للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع السياحي والوافدين من الخارج.