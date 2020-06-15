وصول 175 عالقا مصريا من قطر إلى مطار القاهرة

وصل الى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 175 عالقا مصريا قادمين من قطر عبر مطار مسقط، والراغبين في العوة إلى أرضا الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل بمختلف أنحاءالعالم.ووصلت العالقين على متن رحلة الخطوط الجوية التابعة لشركة "إير كايرو" القادمة من مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل آلاف العالقين المصريين بالخارج، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعائدين والسماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتي بالمنازل لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثني الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.