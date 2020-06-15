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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تعاين موقع انتحار عامل بعد قتله زوجته بالسلام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:02 م
انتحار
انتحار
داليا عبد الباسط
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انتقل فريق من نيابة السلام، اليوم الإثنين، لمعاينة موقع انتحار عامل من الطابق التاسع بعد قتله لزوجته خنقا بمدينة السلام.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الزوج قام بقتل زوجته خنقا ثم قام بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بمنطقة النزهة الجديدة بالسلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوجود متوفاة بإحدى الشقق وسقوط شخص من الطابق التاسع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وعثر على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة داخل شقته كما عثر على جثة زوجها بالشارع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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