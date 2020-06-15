النيابة تعاين موقع انتحار عامل بعد قتله زوجته بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام، اليوم الإثنين، لمعاينة موقع انتحار عامل من الطابق التاسع بعد قتله لزوجته خنقا بمدينة السلام.وكشفت التحريات الأولية عن أن الزوج قام بقتل زوجته خنقا ثم قام بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بمنطقة النزهة الجديدة بالسلام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوجود متوفاة بإحدى الشقق وسقوط شخص من الطابق التاسع.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وعثر على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة داخل شقته كما عثر على جثة زوجها بالشارع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.