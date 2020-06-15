تحقيقات النيابة: ماس كهربائي وراء حريق شقة الأزبكية

كشفت معاينة نيابة الأزبكية، في حريق شقة سكنية بدائرة القسم، اليوم الإثنين، أن الحريق التهم آثاث وأجهزة الشقة دون إصابات، وتبين أن ماسًا كهربائيًا وراء الحريق.وكانت النيابة - في وقت سابق - أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق داخل الشقة، وإرسال تقرير وافي به حصر جميع التلفيات.وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق في شارع سليمان الحلبى بمنطقة الأزبكية، بعد أن تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا به، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.