بشرى سارة.. ارتفاع نسب شفاء أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا

طمأن الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، من يعانون من أمراض مزمنة، قائلًا: "ليس كل من يعاني من أمراض مزمنة يتوفى إذا أصيب بفيروس كورونا، وإنما نسبة الشفاء عالية جدًا، ونسبة قليلة من تتدهور حالتها".وأوضح زياد خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب عبر "سكايب" في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه عند اكتشاف دواء لفيروس كورونا ستنخفض نسبة الوفيات كثيرًا.وعن سبب رفض الأوربيين لتناول اللقاح وتفضيلهم تلقي الدواء إذا أصيبوا بالفيروس، قال مطر إن أوروبا شعب ليبرالي، لا يحب التقيد بالقوانين، لكن المستشفيات تجبر العاملين بها على تناول اللقاح، حفاظًا على صحة وحياة المرضى المترددين عليها.وعن طرق انتقال الفيروس، قال استشاري أمراض الرئة، إن الوسيلة الأولى هو السعال والعطس حيث ينتقل الرذاذ لمسافة أكبر من متر ونضف، لذا يفضل أن تكون مسسافة التباعد الاجتماعي مترين، ليقل التعرض للرذاذ، أما الوسيلة الثانية هو وجود عدد من الاشخاص في غرفة مغلقة، لأن النفس والكلام يحمل رذاذًا ينتقل في الهواء، أما الوسيلة الثالثة هو ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم ملامسة الأنف والفم.