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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الطيران: خسائر القطاع بالمليارات والعائد «صفر»

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:42 م
محمد منار وزير الطيران
محمد منار وزير الطيران
سناء إسماعيل
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قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن إعلان وزارته عن عودة حركة الطيران اعتبارا من مطلع يوليو القادم يأتي في إطار اتجاه الدولة لفتح المرافق خلال الفترة القادمة تدريجيًا، والطيران مرفق رئيسي ضمنها، مشيرًا إلى أنه في أول يوليو سيتم البدء في عرض المقاعد الجاهزة، وشركة مصر للطيران بدأت بالفعل في إعلان مقاعدها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن "عملية فتح حركة الطيران لن تكون بذات الشهية قبل الجائحة وستكون مختلفة، والأمر يعتمد بالأساس على عملية الطلب ونحن نجتهد وفقًا لخطة مرنة".

وتابع: "قرار العرض للمقاعد يخص كافة شركات الطيران بما فيها القطاع الخاص".

وعن كواليس إصدار قرار فتح الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة قال: "عندما قررنا عودة الطيران بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة في إدارة الأزمة قالت وزيرة الصحة إنه ينبغي على الدول التي تشهد انتشارا واسعا للوباء أن يقدم ركابها القادمين لمصر إقرارًا بأنهم غير حاملين للفيروس، عبر فحص لصورة الدم قبل 48 ساعة من مغادرتهم لبلادهم يؤكد سلامتهم، أما الدول الأقل في المخاطر فسيتكفى بفحصهم عبر البوابات الإلكترونية"، مشيرًا إلى أنه "فور وصول الراكب سيدون بياناته لنتمكن من متابعته".

وأوضح أن عودة حركة الطيران تعني فتح حركة الطائرات كاملة في كافة المطارات، كاشفًا أن حجم خسائر قطاع الطيران كبيرة، وعلى سبيل المثال مصر للطيران تكبدت خسائر جراء إغلاق المجال الجوي ودخلها "زيرو" على مدار ثلاثة أشهر، وتجاوزت الخسائر 3 مليارات دولار، مع استمرار أقساط الشركة وعمليات الصيانة، مبينًا أن القطاع الخاص أيضًا تكبد خسائر كبيرة وهو قطاع مهم وحيوي ويساعد في تشغيل عدد كبير من العمالة.

وحول تنظيم المقاعد في الطائرات قال الوزير: "في الفترة الأخيرة شهدت اجتهادات كثيرة في هذا الشأن حول خلو بعض المقاعد من الركاب، لكن منظمة الصحة العالمية قالت: يكتفي ارتداء الكمامات من قبل الركاب وطاقم الطائرة، وبالتالي أصبحت عملية أفضل لأن خلو المقاعد يزيد التكلفة على الناقل، ومن ثم تنعكس على الراكب في أسعار التذاكر".

وحول أسعار التذاكر، أوضح "عنبة" أن "هذا أمر يخص الشركات "لكن أجتهد وأقول أي ناقل يريد العمل سواء قطاع عام أو خاص لا بد أن يقدم تسهيلات في أسعار التذاكر لجذب الركاب على الأقل في الفترة الأولى، ونحن قدمنا تسهيلات جيدة بالتعاون مع وزارة السياحة لجذب الراكب".

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