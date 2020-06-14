رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر أمر إحالة حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم للجنايات (مستندات)

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:24 م
حنين حسام و مودة
حنين حسام و مودة الأدهم
حسام التمساح
طباعة
حصلت الدستور علي أمر احالة كل من حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم و3 متهمين آخرين في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم


ووجهت النيابة لباقي للمتهمين فى القضية رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٢٠ وهم محمد عبد الحميد زكي مطفي راضي ومحمد علاء الدين احمد موسى واحمد سامح عطية خليفة تهم الاشتراك مع موده الادهم وحنين حسام في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

اقرأ أيضا:

وجه النائب العام لهم اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
ننشر أمر إحالة حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم للجنايات (مستندات)
ننشر أمر إحالة حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم للجنايات (مستندات)
ننشر أمر إحالة حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم للجنايات (مستندات)
ننشر أمر إحالة حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم للجنايات (مستندات)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

نساء ينظمن صراخًا جماعيًا في سويسرا احتجاجًا على العنف الأسري

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

موسى حوامدة: أدركت قيمة الحرية بعد العزل.. وبهاء طاهر أهم من الأسواني وزيدان (حوار)

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين