طبيب من ووهان يوضح أسباب عودة إصابات كورونا في الصين

كشف الدكتور على الوعري، أستاذ أمراض جراحة الصدر في ووهان، عن أسباب عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الصين مرة أخرى.وقال "الوعري"، خلال مداخلة هاتفية يبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأحد، إن هذا الفيروس ظهر في السوق بجنوب مدينة بكين على طاولة تقطيع سمك السلمون، لافتًا إلى أن السمك لا ينقل الفيروس ومن الممكن أن يكون ملوثا والحكومة تأكدت أنه تم استيراده من أوروبا.وتابع: "هناك احتمال أن يكون انتقلت الإصابة من الخارج عن طريق مسافرين"، لافتًا إلى أن دول العالم تتحدث عن موجة ثانية للفيروس في حين أن البعض الآخر لا يتوقع هذا الأمر.وأشار إلى أنه من الممكن أن يحدث تحور لفيروس كورونا المستجد، وأيضًا يظهر فيروسات أخرى بسبب صحة الحيوان والبيئة، موضحا أن هذه الأمور معقدة وترتبط مع بعضها وعلينا الحذر منها.