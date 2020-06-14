كيف أعاد «السالمون» فيروس كورونا مجددًا إلى الصين؟

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والجهاز التنفسي، إنه رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذت من قبل الحكومة الصينية للحد من انتشار كورونا تم تسجيل إصابات جديدة في بكين ومعظمها ثبت أنها تتبع لسلالة خارج الصين.وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، مع برنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "اكتشفوا أن العدوى نُقلت من أحد الأسواق من خلال أسماك السالمون، وحقيقة فإن السمك لا ينقل الفيروس ولا يحمله ولكنه من الممكن أن يكون ملوثًا أو في طريقة تعبئته، وتأكدت الصين أنه تم استيراد هذا السمك من أوروبا وتم إغلاق السوق".وتابع: "هناك احتمال آخر أن العدوى قد انتقلت من خلال الصينيين العائدين من الخارج وما زالت التحقيقات جارية ولكن ثبت أن سلالة الفيروس هذه المرة من خارج الصين".