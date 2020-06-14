عبدالعال: عدد أعضاء البرلمان سيكون 640 طبقًا لعدد السكان

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه من المقرر أن يكون عدد أعضاء المجلس 640 عضوًا طبقًا لعدد السكان، لكن نظرًا لوجود مجلس شيوخ سيكون مكونا من 300 عضو تم التوافق على عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوًا، إضافة للأعضاء المعينين، وهو نفس عدد أعضاء المجلس الحالى.جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب العامة، المنعقدة مساء الأحد، ومشروع قانون مُقدم من عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.وجاء حديث رئيس مجلس النواب ردًا على النائب محمد عطا سليم، الذى اقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 460 عضوًا، وأرجع ذلك إلى هدف تخفيض الميزانية والمصروفات، خاصة فى ظل جائحة كورونا والظروف التى تمر بها البلاد.