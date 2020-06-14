تجديد حبس متهم بسرقة سيدة وزوجها في الساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيدة وزوجها بالإكراه داخل غرفة بالساحل.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه في عديد من القضايا آخرها "سرقة" وبحوزته مبلغ مالي سلاح أبيض " كتر".وبسؤال المجني عليهما حارس عقار وزوجته، قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل غرفة سكنها، فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واستولى منها على المبلغ المالي المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت وزوجها بالاستغاثة.بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق.