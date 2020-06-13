وليد توفيق يكشف السبب وراء ظهور مطربي المهرجانات

أكد الفنان وليد توفيق، أن السبب الرئيسي وراء ظهور مُطربي المهرجانات في السنوات الأخيرة يرجع إلى غياب الرقابة في الفترة التي أعقبت الثورة، قائلًا: "غياب الرقابة بعد الثورة شيء طبيعي.. ولم تكن هناك إجراءات مدرسة آنذاك".وقال "توفيق"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه ليس ضد منع مُطربي المهرجانات من الغناء، مضيفًا: "أنا مع الشباب إنهم يغنوا.. لأن المستقبل في حاجة إلى مواهب وأصوات جديدة، لكن بشرط الابتعاد عن الابتذال والألفاظ الخارجة".وحرص وليد توفيق، على دعم ومساندة مطربي المهرجانات، قائلًا: "خليهم يغنوا أحسن ما يعملوا حاجة تانية".