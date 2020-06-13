غدًا.. الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا الأحد، الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، وقتل اثنين من أفراد حراسته والشروع في قتل آخرين.وكانت المحكمة قررت إحالة 3 متهمين لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في 27 يناير الماضي.وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.