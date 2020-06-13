6 أشهر لدجال ابتز سيدة بصورها العارية بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالمطلب محمد نصر، دجالا بالحبس 6 أشهر والتحفظ على هاتفة المحمول، بعد اتهامه بابتزاز سيدة وتصويرها عارية بحجة إخراج الجن من جسدها.وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17710 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من ربة منزل بقيام شخص بابتزازها بأعمال السحر للحصول منها على مبالغ مالية.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى أن المجني عليها ن.م.ا، 22 سنة، ربة منزل، حررت محضرا ضد المدعو ح.ع.أ، 24 سنة، تاجر خضار، وشهرته "الشيخ حسام"، تعرفت عليه عن طريق التواصل الاجتماعي بعد مرورها بحالة نفسية سيئة وأنه أوهمها بقدرته على تحريرها من جن مسها وصورها عارية الجسد وذلك بناء على طلب من الجن لفك السحر وبعد حصولة على الصور طلب منها أن يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج وأرسل الصور لزوجها وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل عدم ابتزازها بتلك الصور.على الفور، وضع ضباط مباحث العامرية ثان خطة لأحكام السيطرة على الدجال للقبض عليه بالاتفاق مع المجني عليها بأن تحدد ميعاد لإعطائه المبلغ المطلوب وتم الاتفاق على أن يكون المكان أسفل كوبري العامرية وعند استلامه المبلغ المحدد من المجني عليها كانت قبضة رجال المباحث، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.