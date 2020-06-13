رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل مواطن لسرقته في الوايلي

السبت 13/يونيو/2020 - 01:03 م
حبس متهم
حبس متهم
عادل عبد العال
طباعة
قصت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله بالإعدام شنقا لكل من عبدالرحمن. أ، أحمد. ف بتهمة قتل مواطن لسرقته في الوايلي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين عبدالرحمن. أ، أحمد. ف بقتل المجني عليه إبراهيم. ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وتنفيذا لهذا الغرض توجها إلى مسكنه ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الأول كاتما أنفاسه بوسادة حال ركل المتهم االثاني لوجهه قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن القصد من ارتكاب تلك الجناية أنه في ذات الزمان والمكان قيام المتهمين بارتكاب جنحة وهي سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين بأن قاما بقتله لتسهيل سرقة منقولاته والمعاقب عليها بالمادة 317 أولًا، خامسًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

أشرف الصباغ: كورونا سرَّع عملية الرقمنة وسيادة الذكاء الاصطناعي

«نسخ المخطوطات» دراسة لـ«التراث العمانى»

«في ذكراه».. كيف أزال «سعد أردش» الغربة بين المشاهد والنص؟

«عبدالدايم» ترأس اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة