الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل مواطن لسرقته في الوايلي

قصت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله بالإعدام شنقا لكل من عبدالرحمن. أ، أحمد. ف بتهمة قتل مواطن لسرقته في الوايلي.وصدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين عبدالرحمن. أ، أحمد. ف بقتل المجني عليه إبراهيم. ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وتنفيذا لهذا الغرض توجها إلى مسكنه ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الأول كاتما أنفاسه بوسادة حال ركل المتهم االثاني لوجهه قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أن القصد من ارتكاب تلك الجناية أنه في ذات الزمان والمكان قيام المتهمين بارتكاب جنحة وهي سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين بأن قاما بقتله لتسهيل سرقة منقولاته والمعاقب عليها بالمادة 317 أولًا، خامسًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.