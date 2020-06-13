المؤبد لمتهمين بتصنيع المخدرات في أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وياسر علي الزيات، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة في أوسيم بالجيزة.وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وترويجه على نطاق واسع متخذا من منطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أوسيم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها، أن البداية كانت بورود معلومات للأجهزة الأمنية أكدت قيام عاطلين يقيمان بدائرة القسم، بانشاء مصنع لانتاج المواد المخدرة والاتجار فيها بدائرة قسم شرطة أوسيم.وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبتفتيشهم عُثر بحوزته على ادوات تصنيع المواد المخدرة وكمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أمام الأجهزة الأمنية، أقرا بتصنيعهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالت أوراق القضية للمحكمة عقب انتهاء التحقيقات.