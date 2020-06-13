رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لمتهمين بتصنيع المخدرات في أوسيم

السبت 13/يونيو/2020 - 12:58 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
طباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وياسر علي الزيات، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة في أوسيم بالجيزة.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وترويجه على نطاق واسع متخذا من منطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أوسيم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها، أن البداية كانت بورود معلومات للأجهزة الأمنية أكدت قيام عاطلين يقيمان بدائرة القسم، بانشاء مصنع لانتاج المواد المخدرة والاتجار فيها بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبتفتيشهم عُثر بحوزته على ادوات تصنيع المواد المخدرة وكمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أمام الأجهزة الأمنية، أقرا بتصنيعهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالت أوراق القضية للمحكمة عقب انتهاء التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

أشرف الصباغ: كورونا سرَّع عملية الرقمنة وسيادة الذكاء الاصطناعي

«نسخ المخطوطات» دراسة لـ«التراث العمانى»

«في ذكراه».. كيف أزال «سعد أردش» الغربة بين المشاهد والنص؟

«عبدالدايم» ترأس اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة