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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط ترويج 150 كيلوجرام بانجو في الإسماعيلية

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 م
بانجو
بانجو
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته 150 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الاتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (75 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 150 كيلوجراما- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- سلاح أبيض "خنجر").

وبمواجهته أمام اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (375 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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