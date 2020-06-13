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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 31.5 مليون جنيه من منحة الـ500 جنيه بالأقصر

السبت 13/يونيو/2020 - 10:13 ص
اموال
اموال
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 150 شابًا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من منشآت القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، واستخراج 122 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل خلال شهر مايو 2020.

وأكد عبده هاشم مدير المديرية في تقريره للوزير، أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي "500 جنيه" للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرعا للبنك الزراعي و40 منفذًا لمكاتب البريد، حيث تم صرفها لنحو 6 آلاف و304 عمال، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 11 مايو الماضي بإجمالي مبلغ 31 مليونا و520 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تنفيذ توجيهات الوزير بما يخص تصنيع وإنتاج كمامات الوقاية الطبية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم التواصل مع بعض الجهات المتخصصة لتوريد المواد اللازمة لتصنيعها والتي ستتم في وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة، فضلا عن صرف جميع مستحقات المتدربين في الدورات السابقة وعددهم 60 متدربا.

وأشار إلى أن المديرية قامت من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 154 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

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