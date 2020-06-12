على خلفية مقتل فلويد.. مينيابوليس تشكل نظام «الأمن والسلامة»

وافق مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية، اليوم، بالإجماع على قرار يسعى لتشكيل نظام للأمن والسلامة العامة بقيادة المجتمع، ليحل محل إدارة الشرطة بعد وفاة جورج فلويد على يد أفراد من شرطة المدينة.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تصويت أغلبية الأعضاء في المجلس على حل إدارة الشرطة، خاصة بعد اشتعال الاحتجاجات في البلاد إثر مقتل فلويد، وهو رجل من أصل إفريقي توفي عندما جثا ضابط شرطة أبيض على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا.وفي السياق، كتب 5 من أعضاء المجلس في القرار: «قتل جورج فلويد في 25 مايو 2020، على يد ضباط شرطة مينيابوليس، إنها مأساة تظهر أنه لا يوجد قدر من الإصلاحات سيمنع العنف والإساءة القاتلة من قبل بعض أفراد الشرطة ضد أفراد مجتمعنا، خاصة السود والملونين».من جهتها، عقدت اللجنة القضائية في مجلس النواب، في وقت سابق، أول جلسة استماع في الكونجرس لدراسة القضايا الكامنة وراء الاضطرابات المدنية، مثل الظلم العنصري ووحشية الشرطة.يذكر أن شرطي مينيابوليس الذي قام بالضغط بركبته على عنق فلويد، تم اتهامه بتهمة القتل من الدرجة الثانية "القتل العمد"، كما وجهت للمرة الأولى اتهامات لثلاثة آخرين من الشرطة كانوا في الموقع وحضروا الواقعة، كما جاء في لائحة الاتهام، والتي ورد فيها أيضا أن ما قام به ديريك تشوفين كان "عاملا مسببا رئيسيا" في مقتل فلويد.