فاروق الباز عن «كورونا»: «اللي مش هيسمع كلام الحكومة هيروح في ستين داهية»

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري: "إن فترة أزمة فيروس كورونا مهمة بالنسبة لى، لأننى على وشك الانتهاء من كتاب "أنا وأبوللو" وهو عن تاريخ حياتي وعملي في الصحاري".وتابع "الباز" خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الجمعة: "ربنا يسهل وأخلص كتابي وتكون كورونا خلصت".وأردف: "أنا مقدرش أحكم على توقيت انتهاء كورونا، لكنني بسمع كلام الأطباء إللي بيعملوا أبحاث حاليًا، حيث سيكون لدينا علاج لكورونا على نهاية العام أو بداية العام الجديد".وأكمل: "الناس اللي هتعرف إن العلم مهم والأبحاث العلمية مهمة وبتسمع كلام الحكومة من اتخاذ الإجراءات الوقائية هتبقى كويسة، لكن اللي مش عايزة تسمع كلام الحكومة هتروح في ستين داهية".