استئصال جزء من أمعاء مصابة بكورونا في «عزل ملوي»

احتفل فريق طبي بإجراء عملية جراحية واستئصال جزء من الأمعاء لسيدة عمرها 26 عاما، مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.قال مصدر داخل مستشفى العزل، إن العملية التي أجريت للمريضة قام بها الدكتور يوسف إسحاق، وطارق عشماوي، وكمال رمضان توفيق، وذلك بعد ظهور تجمع دموي مجهول السبب، ورجح أن تكون الإصابة نتيجة عملية قيصرية تمت خارج المستشفى.وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس التي دخلت مستشفى عزل ملوي حتى الآن لتتلقى علاجها منذ افتتاحها بشكل استثنائي في الثالث من إبريل الماضي من هذا العام حوالي 604 حالات، فيما بلغ عدد حالات الوفاة من كافة محافظات الصعيد 35، ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 من بينهم 5 حالات فقط على أجهزة التنفس الصناعي، والمستشفى لم تستقبل على مدار هذا الأسبوع لحالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.ونصحت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، واتباع كافة تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وارتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.