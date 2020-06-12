أمال ماهر من حفل الأهرامات: كنت أتمنى تكونوا معانا بس الظروف

عبرت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها بتقديم حفل غنائي على شاشة قناة «إم بي سي».وقالت آمال ماهر: «إن شاء الله يكون يوم جميل وكنا نتمني تكونوا موجودين لكن الظروف»، كما ردت على بعض تعليقات الجمهور على الحفلة من خلال البث المباشر عبر صفحتها الشخصية بفيس بوك.والحفل تحت قيادة الموسيقار هاني فرحات؛ بينما التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالابتعاد على المسرح وكانت في الغالب لجميع العازفين المتواجدين.