لبنان يفتح المطار الدولي بواقع 10% من طاقته

أعلنت حكومة لبنان، اليوم، إعادة فتح المطار الدولي ابتداء من أول يوليو بواقع 10% من طاقته.وقررت الحكومة اللبنانية، بالتوافق مع مصرف لبنان المركزي، البدء بضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين لمواجهة التدهور غير المسبوق في سعر الليرة اللبنانية.كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.وجاءت القرارات غداة احتجاجات عنيفة شهدتها المدن اللبنانية عبر فيها المحتجون عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.وهوت العملة اللبنانية إلى 5000 ليرة مقابل الدولار الخميس.