حمادة بكر: الوفد دائمًا بيت الوطنية ودعمه للسيسي لمواجهة الأخطار «واجب»

أشاد الكاتب الصحفى حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية، بالمؤتمر الصحفى العاجل الذى عقده حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وإعلانه دعم ومساندة ومؤازرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ ما يراه بشأن قضية ليبيا وسد النهضة.وأضاف "بكر" أن ذلك هو حزب الوفد دائما حزب الوطنية المصرية ومواقف زعمائه دائما تسجل بأحرف من نور فى مساندة الدولة وقضاياها والوقوف خلف رئيسها للعبور إلى بر الأمان.وثمن "بكر" دعم حزب الوفد للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من القاهرة لحل الأزمة الليبية ما يؤكد أن سعى مصر الدائم إلى تطبيق القواعد القانونية الدولية المتمثلة فى احترام سيادة الدول وتقرير مصيرها بأيدى أبنائها ورفض التدخل السافر فى شئونها.وأضاف "بكر" أن تدخل الدولة التركية فى تأجيج الصراع فى ليبيا ومساندة فصيل ودعمه بالميليشيات والمرتزقة يمثل اعتداء على السيادة الليبية ويمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولى.وأضاف سكرتير الهيئة الوفدية أن هدف تركيا واضح ومعروف للجميع فى تأجيج الصراع بين الليبيين لنهب ثروات الدولة الليبية وعلى القوى المتصارعة فى ليبيا الاحتكام لصوت العقل ووقف إطلاق النار والالتزام بالمبادرة المصرية التى تمثل طوق النجاة للمدنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة القصف المستمر والحرب ويعانون الآن من الصراع الدائر.وأوضح "بكر" أن الوفد ناشد المجتمع الدولى تفكيك الميليشيات فى ليبيا لخطورة الوضع الراهن على الجميع، مؤكدا أن الميليشيات إرهاب كامن توجهه تركيا والدول الداعمة للارهاب لتأجيج الصراعات فى الدول، وهو ما يحدث الآن فى ليبيا وسوريا واليمن أو لتنفيذ مخططات إرهابية.وحذر "بكر" المجتمع الدولى من الصمت على الجرائم التى ترتكب فى سوريا وليبيا واليمن الآن، مشيرا إلى أن الاستهداف القادم سيكون بتكليف الميليشيات والمرتزقة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الدول العظمى ما يمثل خطورة على العالم أجمع.