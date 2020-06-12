الإسكندرية تبدأ إنتاج الكمامات القماش في مدارس التعليم الفني (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني في الإسكندرية، وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة.جاء ذلك من داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، خلال جولة للمحافظة رافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.وأشاد اللواء محمد الشريف بالكمامات المنتجة، موضحا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة.وأوضح أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوما ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام، وفقا لإرشادات وزارة الصحة.وكلف الشريف وكيل مديرية التربية والتعليم بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.