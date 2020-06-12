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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطب الوقائي يدفن ثالث متوفى بكورونا في أبوصوير (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:04 ص
متوفى بكورونا
متوفى بكورونا
مصطفى دياب
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انتهى فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية، من دفن جثمان مواطن مقيم في مدينة أبوصوير، بعد وفاته داخل الحجر الصحي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مديرية الصحة، أن المتوفى دُفن في مقابر العائلة في محل اقامته في أبوصوير بحضور الدكتور محمد عبدالخالق، والمراقب الصحي أحمد مهدي، بعد تغسيل جثمان المتوفي وتكفينه وفقًا للاشتراطات الصحية، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمقابر العائلة واستقبل الجثمان فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأبوصوير، وتم تشييع جثمان المتوفي ودفنه بمقابر عائلته، وتطهير وتعقيم المقابر.

يذكر أن المتوفى يعد ثالث متوفى بكورونا في مدينة أبوصوير.
متوفى بكورونا
متوفى بكورونا
متوفى بكورونا
متوفى بكورونا

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