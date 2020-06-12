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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتأهيل نواب الوزراء وتنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية في 5 محافظات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:49 ص
المعهد القومى للإدارة
المعهد القومى للإدارة
أميرة ممدوح
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كشف المعهد القومى للإدارة، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، ملامح خطة عمل العام الحالي 192020 في مجال التدريب، مشيرًا إلى أنه بصدد زيادة عدد الحاصلين على خدمات المعهد التدريبية ليصل إلى 27000 متدرب، مع زيادة نسبة مشاركة المرأة لتصل إلى 45% من المتدربين.

وأضاف المعهد وفقا لتقريره السنوي، أنه سيتم التوسع فى عقد برنامج إدارة الأعمال التنفيذي بهدف دعم القيادات العليا والكوادر الحكومية ونواب الوزراء والتنفيذيين بمصر وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة شيكاغو بوث، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية في 5 محافظات هي القاهرة الكبرى، والمنيا، والأقصر، والإسكندرية، وبورسعيد، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة تستهدف العاملين بالمكاتب الفنية للوزراء.

كما سيتم عقد برنامج القيادت النسائية على المستوى الأفريقي بمنحة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميزوري ومؤسسة قيادة الأعمال الدولية.

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