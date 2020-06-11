«الحكومة»: شراسة كورونا تراجعت لكن انتشاره أوسع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بتأجيل عودة النشاط في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يراعى الأوضاع على أرض الواقع من حيث عدد الإصابات بالوباء، مشددًا على أن الأغلبية الكاسحة من المصابين حالتهم طفيفة.أضاف سعد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار تقليص عدد ساعات الحظر يعود استجابة للمزارعين الذين أكدوا أن محاصيلهم تحتاج إلى الخروج في وقت مبكر من اليوم لرعايتها.وأكد متحدث الوزراء أن شراسة الفيروس تراجعت خلال هذه الفترة، وهذا أمر ليس قاصرًا على مصر بل على دول العالم كافة:"المعطيات الصحية تؤكد أن شراسة كورونا تراجعت، لكن سرعة انتشاره أصبحت أوسع".