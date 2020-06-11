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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21 ضحية إعصار اجتاح مصنع أخشاب بفيتنام

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:00 ص
مصنع أخشاب
مصنع أخشاب
وكالات
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قالت السلطات المحلية في فيتنام اليوم الخميس إن ثلاثة عمال لقوا حتفهم وأصيب 18 آخرون عقب اجتياح إعصار لمصنع لمعالجة الخشب في فيتنام.

وقال نجيون فان توان، نائب رئيس منطقة ترونج ماي، إن إعصارًا اجتاح مساء أمس الأربعاء مصنعًا تمتلكه شركة ثي جونما ليمتد الصينية في المنطقة.

وأضاف: "لحقت إصابات بالـ18 الآخرين وصنفت حالة أحدهما بأنها خطيرة".

ويقع المصنع في إقليم فينه فوك بشمال فيتنام، على بعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأوضح توان أن الإعصار أدى لانهيار سقف المصنع، وكان تحته نحو 100 شخص منهمكين في العمل.

وعثرت قوات البحث والإنقاذ على 21 جثة أسفل السقف، ثلاثة منهم كانوا توفوا بالفعل.

ويشهد شمال فيتنام حاليًا ما قد يصبح أطول موجة حارة منذ 1993، بحسب ما ذكره المركز الوطني لتوقعات الأرصاد أمس الأول الثلاثاء.

وكانت هانوي والأقاليم المجاورة وتشمل فينه فوك، قد تعرضت لعواصف قوية وأمطار غزيرة أمس الأربعاء، مما تسبب في وقوع فيضانات في بعض المناطق.

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