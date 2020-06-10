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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة الغربية: تحرير 8 محاضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار الحظر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:20 م
محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلنت محافظة الغربية، تحرير 8 محاضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر لتجوال، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم، كما تم غلق 2 محل ومكتبه بمدينة طنطا، إلى جانب مصادرة الشيش الموجودة بإحدى المحلات بالعجيزي.

جاء ذلك خلال جولة، مساء اليوم الأربعاء، لوفد من المحافطة بشوارع مدينة طنطا وسبرباي، لمتابعه التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بقيادة عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمقدم إبراهيم كامل.

وتفقد رئيس الحي، أعمال الرصف الجارية بسبرباي، مشددًا على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول حفاظًا على صحة المواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع، بناء على تعليمات المحافظ ونائبه.
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية

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