إيبارشية الفيوم تواصل الاحتفال بعيد الأنبا إبرام «دون حضور»

واصلت إيبارشية الفيوم صباح اليوم، الاحتفال بالعيد السادس بعد المائة لنياحة القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة الأسبق بديره بالعزب، حيث أقيم القداس الإلهى بحضور صاحبي النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس.وعقب انتهاء الصلاة تم إعادة رفات القديس إلى المزار الخاص به بعد أن كان موجودًا أمام الهيكل بالكنيسة منذ مطلع شهر يونيو الجاري.وكانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، الأب المطران والأب الأسقف جسد القديس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.