وصول 479 عالقا إلى مطار القاهرة قادمين من الكويت والإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 479 عالقا مصريا من دولتى الكويت والإمارات تزامنا مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.وصلت رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت الدولى رقم 1540 وعلى متنها 321 عالقا، بينما وصلت رحلة شركة إير كايرو قادمة من مطار أبو ظبى الدولى وعلى متنها 158 عالقا.وعلى الفور أجرت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحى الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد"، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع اقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما متتاليا.