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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دول عادت للحياة بعد تجاوز أزمة كورونا (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:08 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا حول الدول التي عادت للحياة بعد تجاوز أزمة كورونا، والتي أشارت الأرقام الرسمية فيها إلى تحقيق نتائج طيبة عن احتواء تفشي الفيروس.

ومن بين هذه الدول كانت نيوزيلندا بإعلانها تسجيل صفر حالات نشطة جديدة، وعليه أعلنت الحكومة عزمها رفع كل القيود المتبقية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والعودة إلى الإيقاعات الطبيعية.

فيما أكد الرئيس الكوبي أن الجائحة في الجزيرة باتت تحت السيطرة، مع إمكان الإعلان الأسبوع المقبل عن تخفيف تدريجي للإغلاق.

وكذلك سجلت كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بيانات مماثلة متفائلة، بإعلانهما صفر وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفي أوروبا واصلت الدنمارك، إجراءات رفع العزل، وإعادة الحياة إلى مرافقها الترفيهية والرياضية.

أما في فرنسا، فتؤكد السلطات سيطرتها على الفيروس، وتجاوزها الأسوأ بتسجيل أقل حصيلة وفاة منذ شهر مارس الماضي.

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