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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «الأوقاف» نجحت في التوازن بين الدعوة وتنمية الموارد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:07 م
أحمد مصطفى الفرجاني
أحمد مصطفى الفرجاني
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب أحمد مصطفى الفرجاني، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف يعتبر أول وزير تاريخ الوزارة يحقق التوازن بامتياز بين الدعوة وتنمية الموارد المالية.

وأرجع الفرجاني، في بيان له اليوم، سبب نجاح الدكتور محمد مختار جمعة في هذا الملف إلى الدعم الرئاسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف الدعوة وتجديد الخطاب الديني من جانب، والحفاظ على مال الوقف وتنميته بما يعود بالنفع على المجتمع المصري كله من جانب أخر، مؤكدا أن وزارة الأوقاف نجحت في نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية وغل يد المتطرفين في الوصول بأي طريقة إلى منابر المساجد على مستوى الجمهورية، ناهيك عن الدور المهم للوزارة في تربية النشئ التربية الإسلامية الصحيحة من خلال المدارس القرآنية التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، والقوافل الدينية وندوات الرأي والكتب الإسلامية المتعددة والتي كان لها دورها الكبير في تعرية الأفكار الإرهابية والمسمومة والمتطرفة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل الجماعات والتيارات التي خرجت من رحم هذه الجماعة.

وقال البرلماني، إن وزير الأوقاف نجح في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي شباب الأوقاف والمرأة داخل الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومختلف المديريات والإدارات، أرفع المناصب القيادية، وحققوا نجاحات كبيرة في مواقعهم القيادية.

وأكد النائب أحمد مصطفى الفرجاني، أن الدكتور محمد مختار جمعة نجح أيضا فى تطبيق صحيح الدستور والقانون بكل حسم وقوة، ليس في الحفاظ على مال الوقف ولكن في استثماره أفضل استثمار لصالح المجتمع كله، ولعل أكبر دليل على ذلك مشروع "صكوك الأضاحي" ودعم جميع المبادرات الرئاسية والمبادرات الاجتماعية.

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