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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بجهود الغرف التجارية لمواجهة كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:03 م
أمين مسعود
أمين مسعود
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تأييده التام للتصريحات المهمة التي كشف فيها المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية، أن هناك تعميما من على كل الغرف باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في المحلات الصغيرة وليس الشركات والمصانع فقط، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن هناك البعض منها يوفر الكمامات للعاملين في المنشآت التابعة له وبعضهم يبيعها بسعر تنافسي يصل لجنيه واحد فقط.

وقال مسعود، في بيان اليوم، إن الالتزام الحقيقي من جميع المنشآت والمشروعات الصناعية والتجارية الكبيرة والصغيرة بتعليمات الاتحاد العام للغرف التجارية، هو أفضل أسلوب ليس لاتخاذ التدابير الاحترازية من فيروس كورونا، ولكن أيضا للحد من انتشاره خلال هذه الفترة الزمنية الصعبة في المواجهة الشاملة للدولة المصرية بجميع أجهزتها مطالبا من جميع المواطنين في مختلف مواقع العمل والإنتاج وداخل الأسواق وفي وسائل النقل والمواصلات والميادين والشوارع الالتزام التام باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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