الإعدام شنقًا لطالب قتل والده والمؤبد لزميله في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله بحكمها على شاب قتل والده وآخرين بالمقطم، وقضت المحكمة بمعاقبة الأول بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة المتهم "خ.م" بالسجن المؤبد، وبراءة المتهم الأخير.صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.كشف قرار الإحالة قيام الأول والثاني بقتل المجني عليه "سيد. س"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قطع الأول أوصال رحمه بأبيه فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض بمساعدة صديقه.وكمنا له كلاهما أسفل مسكنه وما أن أبصرا المجني عليه حتى تتبعاه وظفر به الأول وأسدى له الطعنات بمواضع متفرقة من جسده حال تواجد الثاني على مسرح الأحداث يعضده ويشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.وأضاف قرار الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية الشروع في قتل المجني عليه "شعبان.ر" عمدا من غير سبق إصرار بأن باغتاه بطعنات وضربات بمواضع متفرقة من جسدة مستخدمين ذات السلاح قاصدين من ذلك قتله بلوغا لمقصدهما في ارتكاب جرمهما الأول.وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جناية بأن اوهماه اتفاقهما على ارتكاب جناية سرقة طلبا منه معاونتهما نظير مبلغ مالي من متحصلاتها فأمدهما بالمركبة قيادته وأقلهما إلى مكان الواقعة.