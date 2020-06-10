لليوم الثالث.. الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، خرقه للأجواء اللبنانية منفذًا تحليقًا استفزازيًا فوق كل المناطق.وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم، أن أربع طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وصولا إلى كل المناطق اللبنانية قبل أن تعود باتجاه الأراضي المحتلة، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للاعلام.وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس عن خرق خمس طائرات إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية.