نائبة عراقية تشدد على ضرورة وحدة الصف تجاه المفاوضات مع أمريكا

شددت النائبة العراقية عالية نصيف، على ضرورة اتحاد القوى السياسية ووحدة الصف وتبني موقفًا مشتركًا تجاه المفاوضات العراقية الامريكية، مطالبة بأهمية عرض مخرجات الاجتماعات على الشعب العراقي باعتبارها تتعلق بحق للشعب وليس الحكام.وأوضحت نصيف وفق وكالة الصحافة المستقلة، أن ‏الفريق المفاوض العراقي يضم ٢١ شخصية أكاديمية في مختلف الاختصاصات (العسكرية والسياسية والعلاقات الدولية والاقتصادية والتعليم والصحة)‏، ويتركز الحوار على بناء علاقات سياسية اقتصادية عسكرية ثقافية طويلة الأمد وفقًا الاتفاقية المبرمة في ٢٠٠٨ والتي لم يتم تفعيل هذا الجانب منها بسبب أحداث داعش.وبينت أن هذه المفاوضات يجب أن تكون فرصة لتحقيق مكاسب للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء الاقتصادية وخصوصًا تطوير القطاعين الصناعي والزراعي، أو الصحية كبناء مستشفيات حديثة، أو التعليمية من حيث ارسال بعثات دراسية الى الولايات المتحدة.وأشارت إلى أن الدعم الأمريكي منذ ٢٠٠٣ ولغاية اليوم اقتصر على الجانب العسكري والميداني فقط ولم يكن بالمستوى المطلوب مما شكل إحباطا وجعلنا نشكك بمدى جدية الأمريكيين في مساعدة الشعب العراقي، وبالتالي فإن الأجدر بأمريكا فتح صفحة جديدة وتحسين صورتهم النمطية المعادية للعراق.