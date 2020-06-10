رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:36 ص
زرعة
زرعة
وكالات
طباعة
فيما يتعلق بزراعة الخضروات، تتفوق الحدائق على الشرفات بميزة واحدة وهي المساحة، ولكن من الممكن بشكل مثالي زراعة نباتات في الشرفة، كما أن بعض النباتات تفضل الشرفات أكثر.

يقول البستانيون إن نباتات الطماطم بشكل خاص تحب الموقع المظلل وغالبا ما يكون أداؤها أفضل في الشرفات من الحدائق.

ويقول فولفجانج نيكسدورف من أكاديمية راينلاند بفالتس للبستنية بألمانيا إن الفلفل والفلفل الحلو والباذنجان خيارات جيدة لأنها تزدهر في التربة الدافئة وأوعية النباتات تسخن أسرع من أحواض الزرع في الحديقة.

ويقول ديكسدورف إن الفاصوليا الخضراء والذرة الحلوة وكرنب السلق تنمو بشكل جيد للغاية في مساحة مقيدة، إلا أنه عند زراعة الخس ينصح بالتأكد من وجود مكان مظلل في الشرفة، ولكن الخيار ليس مناسبا للشرفات حيث أن جذوره بحاجة لمساحة كبيرة للغاية.

ومن المهم تذكر أن الخضروات بحاجة للري أكثر من المعتاد عند زراعتها في الشرفات وفي الطقس المشمس والدافئ وهذا يعني يوميا.

ويجب أن تكون أواني زراعة الخضروات الثمرية بها ثقوب تصريف في أرضيتها وتكون سعتها عشرة لترات على الأقل. ويمكن ملئها بتربة الزراعة العادية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الأرصاد»: طقس حار خلال 72 ساعة.. والذروة السبت

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

منوعات

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الآداب اللبنانية» تعلن ترجمة «سيدات القمر» لـ15 لغة

غدًا.. الكاتب السورى نبيل سليمان ضيف الأعلى للثقافة

المعهد الفرنسى يعلن عن برنامج تبادل ثقافى فى مجال القصة المصورة

صدور العدد الجديد من مجلة «العربية لسانى»