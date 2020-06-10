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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء استلام مستندات تعيين دفعة المعاونين الجدد بمجلس الدولة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:35 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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يبدأ مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تسليم مستندات التعيين الخاصة لدفعة 2014 من معاوني مجلس الدولة والتي تم الإعلان عنها، بالقرارين الجمهوريين، رقمي 233، 238لسنة 2020، من دفعتي 2014، 2015.

وسيكون تسليم المستندات على النحو التالي:

-خريجو دفعة 2014 من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة، 12 يونيو.

-خريجو دفعة 2015، من يوم الإثنين 15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.

وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

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