كثافات مرورية متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، ظهور كثافات مرورية متوسطة إلى متحركة، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وجاءت أماكن الكثافات المرورية مثل محور صفط اللبن اتجاه مناطق الجيزة، مطلع محور ٢٦ يوليو بسبب التحويلات وأعمال الإصلاحات، وأعلى كوبري أكتوبر أعلى الوصلة المعلقة، وفي نفق فودافون اتجاه الصحراوي.وتكثفت حركة السيارات في وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي، وكذلك الأمر في زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان، وشهد ميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي، حالة من الكثافات المرورية.وانتظمت حركة السير أعلى طريق السويس وإسكندرية الصحراوي وصلاح سالم، ويكثف رجال المرور جهودهم لتيسير حركة السيار.