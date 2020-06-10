مظاهرة فى باريس ضد العنصرية بمشاركة فنانين وسياسيين

نظم عشرات الآلاف فى العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة ضد العنصرية تضامنا مع قضية المواطن الأمريكى من أصول إفريقية جورج فلويد الذى قتل قبل أسابيع على يد الشرطة الأمريكية.وشارك في المظاهرة سياسيون وفنانون فرنسيون، مطالبين الحكومة بتحويل أقوالها إلى أفعال ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والعنصرية من الشرطة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن عنصرية الشرطة الأمريكية وراء اندلاع المظاهرات فى الولايات المتحدة والعالم أجمع.