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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تقديم العرض المسرحي «أبوعطسة جنان» على «يوتيوب» الثقافة الخميس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:38 م
أبو عطسة جنان
أبو عطسة جنان
حسين الجندي
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تبدأ أول العروض المسرحية لمبادرة "اضحك- فكر- اعرف"، بعرض "أبوعطسة جنان" عن قصة "وفاة موظف" لأنطون تشيكوف، ومن إخراج هشام عطوة، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على صفحة وزارة الثقافة المصرية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن مبادرة "اضحك- فكر- اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، وهي مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ10 مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع الفيديوهات يوتيوب، تتراوح مدتها مان 20 إلى 50 دقيقة، جميعها نصوص، أو عن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف.

وأضاف بسيوني، في بيان صحفي، أن جميع العروض تعقبها لقاءات مع قامات المسرح المصري الذين يحللون الأعمال، حيث يعقب عرض "أبوعطسة جنان" لقاء مع المخرج الكبير فهمي الخولي يحلل فيه النص وأبعاده.

عرض "أبوعطسة جنان" من بطولة حسن عبدالفتاح، ديكور محمد جابر، ألحان محمد مصطفى، عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف، إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة.

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