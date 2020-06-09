ابنة فريد شوقي: تعرضت للتنمر بعد إصابتي بكورونا

قالت عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إنها ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية والصحية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنها اضطرت للخروج مرة واحدة من أجل العمل، وصافحت شخصا.وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بدأت تظهر عليها تدريجيا بداية من الصداع ومن ثم ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج الآن في المنزل.وأشارت عبير فريد شوقي، إلى أنها لم تجد الأدوية التي كُتبت لها في الصيدليات، موضحة: "أنا اشتريته من السوق السوداء، وعندما ذهبت إلى الصيدلية لأخذ الحقن تعرضت للتنمر، حيث تعامل معي الصيدلي بمنتهى الوحشية عندما أخبرته بأنني مصابة بكورونا ".