نيللي كريم تعلن خطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام

نيللى كريم كشفت حقيقة ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام

وظهرت «نيللي»، خلال نزهتها الصيفية بمدينة الجونة في الغردقة، وكشفت أن الصورة جمعتها بخطيبها، وسيقام حفل الزفاف أواخر العام الجاري، بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.عمر إسلام أحد الأصدقاء المقربين للفنان عمرو دياب، ودرس الاقتصاد وإدارة الأعمال، وتخرج في تسعينيات القرن الماضي، وبرز اسمه في مجال استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، واتجه إلى امتلاك المتاجر والمقاهي.