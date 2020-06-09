نيللي كريم تعلن خطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:34 م
محمد مجديطباعة
أعلنت الفنانة نيللي كريم، عن ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام، ونشرت صورة على موقع «إنستجرام» أطلت فيها مع رجل لم تكشف عن ملامحه، واكتفت بالظهور على نحو رومانسي مع خلال إمساكها بيده والبحر أمامهما.
عمر إسلام أحد الأصدقاء المقربين للفنان عمرو دياب، ودرس الاقتصاد وإدارة الأعمال، وتخرج في تسعينيات القرن الماضي، وبرز اسمه في مجال استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، واتجه إلى امتلاك المتاجر والمقاهي.
نيللى كريم كشفت حقيقة ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلاموظهرت «نيللي»، خلال نزهتها الصيفية بمدينة الجونة في الغردقة، وكشفت أن الصورة جمعتها بخطيبها، وسيقام حفل الزفاف أواخر العام الجاري، بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.
عمر إسلام أحد الأصدقاء المقربين للفنان عمرو دياب، ودرس الاقتصاد وإدارة الأعمال، وتخرج في تسعينيات القرن الماضي، وبرز اسمه في مجال استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، واتجه إلى امتلاك المتاجر والمقاهي.