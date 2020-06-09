تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

تردد قناة box movies القمر الصناعي النايل سات



وتم إضافة تردد قناة بوكس موفيز الجديد على القمر الصناعي النايل سات المتخصصة في عرض أفضل الأفلام الأجنبية الشيقة بعد ان حدث خلل بداية من الأسبوع الجاري وكادت أن تتوقف وأنقطعت بث القناة وتدخلت الاداره القائمة عليها لحل المشكله بشكل فوري وفعال من اجعل راحه متابعيها.

وتم تحديث تردد القناة موخرا بعد صيانتها لتنال رضا معجبيها بجميع أنحاء العالم عبر القمر الصناعي نايل سات، وفي النقاط الآتية ننشر لكم التردد:-التردد: 12563الاستقطاب رأسي V.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 56.الجودة: SD.طريقة استقبال تردد box movies:-* الضغط على القائمة الرئيسية "Menu".* نختار من القائمة الرئيسية التركيب "installation".* سوف تظهر قائمة نختار منها التثبيت اليدوي "Manual installation"، وإذا كنت لا تستطيع إدخال بيانات تردد قناة box يمكن أن تختار البحث الأوتوماتيكي وسوف يبدأ الجهاز في تحديث القنوات وإضافة جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.* بعد اختيار التثبيت اليدوي سوف تظهر القائمة الخاصة ببيانات تردد قناة بوكس موفيز.* نضع جميع بيانات تردد Box movies بشكل صحيح ثم نقوم بالضغط على موافق "OK"، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة.ومن مسلسلات قناة box movies:.* سلسلة أفلام هاري بوتر Batman.* سلسلة أفلام بات مان Harry Potter.ومن أفلام قناة box movies:.* أفلام ترانسبورتر The Transporter.* أفلام المهمة المستحيلة Mission: Impossible.* أفلام فاست اند فوريوس Fast and Furious.* أفلام أناكوندا Anaconda.وتتميز عن قنوات الافلام الاجنبي بعرضها لأفلام حديثة تعرض لأول مرة على شاشات التلفاز، وبدون أي فواصل إعلانية أو تشويش أو انقطاع في البث، كما إنها تقوم بعرض سلاسل الأفلام المختلفة بشكل دوري ومنتظم لكي يحصل المشاهد على أقصى متعة خلال مشاهدته للقناة.اقرأ أيضا: