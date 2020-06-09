تعرف على تردد قناة box movies نايل سات
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:45 م
وسام عطيةطباعة
تقوم «الدستور» بنشر تردد قناة box movies على نايل سات وطريقة الاستقبال التي حازت على إعجاب ملايين المشاهدين من مصر والوطن العربي بعد أن حدث خلل بها في الجاري.
تردد قناة box movies نايل سات
وتم تحديث تردد القناة موخرا بعد صيانتها لتنال رضا معجبيها بجميع أنحاء العالم عبر القمر الصناعي نايل سات، وفي النقاط الآتية ننشر لكم التردد:-
الاستقطاب رأسي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.
الجودة: SD.
طريقة استقبال تردد box movies:-
* الضغط على القائمة الرئيسية "Menu".
* نختار من القائمة الرئيسية التركيب "installation".
* سوف تظهر قائمة نختار منها التثبيت اليدوي "Manual installation"، وإذا كنت لا تستطيع إدخال بيانات تردد قناة box يمكن أن تختار البحث الأوتوماتيكي وسوف يبدأ الجهاز في تحديث القنوات وإضافة جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.
* بعد اختيار التثبيت اليدوي سوف تظهر القائمة الخاصة ببيانات تردد قناة بوكس موفيز.
* نضع جميع بيانات تردد Box movies بشكل صحيح ثم نقوم بالضغط على موافق "OK"، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة.
ومن مسلسلات قناة box movies:.
* سلسلة أفلام هاري بوتر Batman.
* سلسلة أفلام بات مان Harry Potter.
ومن أفلام قناة box movies:.
* أفلام ترانسبورتر The Transporter.
* أفلام المهمة المستحيلة Mission: Impossible.
* أفلام فاست اند فوريوس Fast and Furious.
* أفلام أناكوندا Anaconda.
وتتميز عن قنوات الافلام الاجنبي بعرضها لأفلام حديثة تعرض لأول مرة على شاشات التلفاز، وبدون أي فواصل إعلانية أو تشويش أو انقطاع في البث، كما إنها تقوم بعرض سلاسل الأفلام المختلفة بشكل دوري ومنتظم لكي يحصل المشاهد على أقصى متعة خلال مشاهدته للقناة.
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وتم إضافة تردد قناة بوكس موفيز الجديد على القمر الصناعي النايل سات المتخصصة في عرض أفضل الأفلام الأجنبية الشيقة بعد ان حدث خلل بداية من الأسبوع الجاري وكادت أن تتوقف وأنقطعت بث القناة وتدخلت الاداره القائمة عليها لحل المشكله بشكل فوري وفعال من اجعل راحه متابعيها.
تردد قناة box movies القمر الصناعي النايل ساتالتردد: 12563
الاستقطاب رأسي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.
الجودة: SD.
طريقة استقبال تردد box movies:-
* الضغط على القائمة الرئيسية "Menu".
* نختار من القائمة الرئيسية التركيب "installation".
* سوف تظهر قائمة نختار منها التثبيت اليدوي "Manual installation"، وإذا كنت لا تستطيع إدخال بيانات تردد قناة box يمكن أن تختار البحث الأوتوماتيكي وسوف يبدأ الجهاز في تحديث القنوات وإضافة جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.
* بعد اختيار التثبيت اليدوي سوف تظهر القائمة الخاصة ببيانات تردد قناة بوكس موفيز.
* نضع جميع بيانات تردد Box movies بشكل صحيح ثم نقوم بالضغط على موافق "OK"، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة.
ومن مسلسلات قناة box movies:.
* سلسلة أفلام هاري بوتر Batman.
* سلسلة أفلام بات مان Harry Potter.
ومن أفلام قناة box movies:.
* أفلام ترانسبورتر The Transporter.
* أفلام المهمة المستحيلة Mission: Impossible.
* أفلام فاست اند فوريوس Fast and Furious.
* أفلام أناكوندا Anaconda.
وتتميز عن قنوات الافلام الاجنبي بعرضها لأفلام حديثة تعرض لأول مرة على شاشات التلفاز، وبدون أي فواصل إعلانية أو تشويش أو انقطاع في البث، كما إنها تقوم بعرض سلاسل الأفلام المختلفة بشكل دوري ومنتظم لكي يحصل المشاهد على أقصى متعة خلال مشاهدته للقناة.
اقرأ أيضا:
وتم إضافة تردد قناة بوكس موفيز الجديد على القمر الصناعي النايل سات المتخصصة في عرض أفضل الأفلام الأجنبية الشيقة بعد ان حدث خلل بداية من الأسبوع الجاري وكادت أن تتوقف وأنقطعت بث القناة وتدخلت الاداره القائمة عليها لحل المشكله بشكل فوري وفعال من اجعل راحه متابعيها.