رمضان عبدالمعز: «الإصابة بكورونا مش عيب»

استنكر الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، شماتة البعض في المرض، مؤكدًا أن المرض بيد الله وليس بيد أحد، مطالبًا بعدم الشماتة حتى لا يبتلى الشامت به.وتساءل عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، إصابة البعض بفيروس كورونا هل هو سبة له أو عيب؟، فالمرض ابتلاء من الله، فلماذا نقسوا عليه وهو ليس له دخل في ذلك، لكنه منحة من الله، وكلنا ندعوا بالصحة والعافية.أضاف: أصبحنا نسمع مهازل، فأحد الأشخاص يشفى ويخرج من المستشفى وأهل البيت يرفضون استقباله، وكذلك رفض البعض استلام جثمان ذويهم، وتساءل: "أنتم خائفون من الموت ولقاء الله، هل يقلقكم كتابكم؟"وتابع: من أخطر أعراض قسوة القلب ألا يعظم الشخص الله، ويستبيح أعراض الناس ويتحدث عليهم ويشمت في المرض وينشر الشائعات: "لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك".ووجه نصيحة لمن يشعر ببعض أعراض فيروس كورونا بأن لا يعدي غيره عملًا بوصية الرسول (ص): "لا يورد ممرض على مصح"، وهذه أمانة وسيحاسبنا الله عليها.