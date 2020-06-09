بعد 6 سنوات.. هذه جهود الدولة في القضاء على العشوائيات (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلما تسجيليا، يكشف الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات خلال الفترة الماضية، حيث تضمن الفيلم التسجيلى أبرز المناطق العشوائية التي تم القضاء عليها.واستعرض الفيلم التسجيلى أيضا، إجراءات نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة، واستطلاع رأى المواطنين الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة.حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مصر القومي للقضاء على العشوائيات، تحت عنوان "بناء الإنسان قبل المكان"، وكانت باكورة هذا المشروع القومي "حي الأسمرات" الذي احتضنته أرض العاصمة وأصبح أحدث أحيائها.